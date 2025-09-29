Mejores momentos | 29 de septiembre
‘La bachata’ de Roberto Leal con Txabi Franquesa: “La gente tardará en olvidarlo”
Tras el pleno de Candela Serrat, el presentador ha animado a bailar esta canción de Manuel Turizo… y ha terminado haciendo pareja él mismo con Txabi Franquesa.
Txabi Franquesa es tan buen invitado en Pasapalabra que se presta en un momento a improvisar un monólogo y en otro se anima a bailar en La Pista. El cómico ha dejado un momentazo junto con Roberto Leal al ritmo de ‘La bachata’ de Manuel Turizo. “Hemos regalado una escena que la gente tardará en olvidar”, ha asegurado.
La anécdota se ha producido como guinda al duelo entre Candela Serrat e Iván Sánchez. Roberto ya había advertido de que les tocaba una canción “cuanto menos bailonga” del año 2022: “Sonó cada diez minutos, o sea que os tiene que sonar”. Efectivamente, uno de los dos invitados ha acertado a la primera y ha sido la actriz. ¡Pleno de cinco segundos!
Roberto ha invitado a bailar este temazo y él mismo ha acabado arrancándose, eligiendo como pareja a Txabi Franquesa. ¡Qué estilazo! “Parecíamos dos señores mayores en una barra libre ya tarde”, ha bromeado el presentador, más autocrítico. ¡No te lo pierdas en el vídeo!
