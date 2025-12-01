Antena 3 LogoAntena3
Pasapalabra rompe récords: 20,3% y 2,1 millones en su mejor noviembre en tres años

El concurso de Antena 3 escala a lo más alto del ranking de entretenimiento con su mes más visto desde febrero de 2024, reafirmándose como líder absoluto con una ventaja abrumadora sobre sus competidores.

Tania Llasera deja boquiabierto a Roberto Leal con su talento vocal: “No sabía yo eso”

Pasapalabra vuelve a demostrar por qué es uno de los formatos más sólidos y exitosos de la televisión en España. El concurso presentado por Roberto Leal cierra noviembre con un 20,3% de cuota de pantalla y 2,1 millones de espectadores, su mejor dato mensual desde febrero de 2024. Con estas cifras, el programa se sitúa en lo más alto del ranking de entretenimiento, reforzando su privilegiada posición en la parrilla televisiva.

El dominio del formato es incontestable: Pasapalabra supera en +13 puntos a su principal competidor y aventaja en +7,4 puntos a la cadena pública, consolidándose como líder absoluto un mes más. Además, el espacio registra su mejor noviembre de los últimos tres años, tras crecer más de +3,5 puntos respecto al mismo mes del año pasado.

A todo ello se suma su enorme seguimiento social, alcanzando este mes los 3,9 millones de espectadores únicos, una muestra del fenómeno que continúa siendo en la televisión española.

Tania Llasera deja boquiabierto a Roberto Leal con su talento vocal: “No sabía yo eso”

La Voz lidera la temporada y se confirma como lo más visto de la noche de los viernes

Castro Urdiales

Descubren un chat donde 90 hombres compartían imágenes de sus parejas sin su consentimiento en Cantabria

Juan Soto Ivars en Espejo Público.
Violencia de género

Tensión entre Afra Blanco y Juan Soto Ivars por su nuevo libro: "Te has subido a una ola a surfear para vender"

Pablo Motos, sobre los 3.000 programas de El Hormiguero: "Ha sido el viaje profesional más hermoso que he tenido en mi vida"
Audiencias

El Hormiguero vuelve a arrasar en noviembre como el programa más visto de la noche y líder absoluto

Salteado thai de ternera y cacahuete, de Joseba Arguiñano: "Dulce y salado" en el mismo bocado
Para 4 personas

Salteado thai de ternera y cacahuete, de Joseba Arguiñano: "Dulce y salado" en el mismo bocado

"Un plato divertido y muy nutritivo", así describe Joseba Arguiñano esta colorida receta de salteado thai de ternera y cacahuete.

Suicidio de dos adolescentes.
Investigación abierta

El padre de una de las jóvenes halladas muertas en Jaén cree que fue un suicidio inducido: "Yo le quité la soga del cuello y sé lo que vi"

Álex encontró a su hija y su amiga sin vida colgadas de un árbol en un parque de Jaén. No cree que las menores tuvieran intención de suicidarse y piensa que algún adulto las manipuló para quitarse la vida.

Empanada vegetal de pimiento, berenjena y cebolla, de Arguiñano: un clásico muy fácil de elaborar

Empanada vegetal de pimiento, berenjena y cebolla, de Arguiñano: un clásico muy fácil de elaborar

Semifinal de La Voz 2025, en directo: vota por tu favorito del equipo de Sebastián Yatra

Los grandes momentos de la primera semifinal de La Voz: de un dueto improvisado al lapsus de Eva González

Nos vamos de madre

Las primeras imágenes de Nos vamos de madre, el programa capitaneado por Roberto Leal y Mercedes Guillén

