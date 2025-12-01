Pasapalabra rompe récords: 20,3% y 2,1 millones en su mejor noviembre en tres años

Pasapalabra vuelve a demostrar por qué es uno de los formatos más sólidos y exitosos de la televisión en España. El concurso presentado por Roberto Leal cierra noviembre con un 20,3% de cuota de pantalla y 2,1 millones de espectadores, su mejor dato mensual desde febrero de 2024. Con estas cifras, el programa se sitúa en lo más alto del ranking de entretenimiento, reforzando su privilegiada posición en la parrilla televisiva.

El dominio del formato es incontestable: Pasapalabra supera en +13 puntos a su principal competidor y aventaja en +7,4 puntos a la cadena pública, consolidándose como líder absoluto un mes más. Además, el espacio registra su mejor noviembre de los últimos tres años, tras crecer más de +3,5 puntos respecto al mismo mes del año pasado.

A todo ello se suma su enorme seguimiento social, alcanzando este mes los 3,9 millones de espectadores únicos, una muestra del fenómeno que continúa siendo en la televisión española.