Manu asalta El Rosco: rompe el empate, se queda a dos del bote y manda a Rosa a la Silla Azul

El duelo de El Rosco de Pasapalabra ha vuelto a dejar un final de máxima tensión. Manu y Rosa han protagonizado una de las batallas más igualadas de las últimas semanas, arrancando la prueba con un ritmo idéntico y encadenando largas rachas de aciertos que hacían imposible prever un ganador.

Ambos concursantes han avanzado con paso firme hasta situarse con 21 aciertos cada uno, tras varios turnos de tanteo en los que ninguno quería cometer un error decisivo. La igualdad era absoluta… hasta que Manu ha dado el golpe definitivo.

El concursante ha decidido asumir el riesgo y ha completado dos preguntas más para plantarse con 23 aciertos, quedándose a solo dos del bote y poniendo a Rosa contra las cuerdas. La estrategia le ha salido redonda: Rosa no tenía margen para seguir sumando y se ha visto obligada a arriesgar, pero no ha conseguido dar con ninguna respuesta más.

Gracias a esta táctica de mantener la incertidumbre hasta el último momento, Manu se lleva la victoria del día, mientras que Rosa tendrá que defender su puesto en la temida Silla Azul, donde se jugará su continuidad en el programa. ¡Así ha sido!