“¡Me está provocando!”: Paz Padilla pierde los papeles con Óscar Higares en La Pista

Paz Padilla ‘redebutó’ en Pasapalabra el pasado programa y ya dejó claro que llegaba con muchas ganas. La invitada protagonizó uno de los momentazos de la tarde con una coreografía imperdible.

Esta vez, la presentadora de televisión se enfrentaba a una revancha en La Pista frente a Óscar Higares… que tampoco ha podido ganar. Sin embargo, lo más sorprendente ha llegado cuando ha comenzado a sonar la canción y ella ha perdido los papeles por completo.

“¡Paz, haz honor a tu nombre!”, exclamaba Roberto Leal después de que ella se lanzase a los brazos de su rival alegando que este le estaba provocando. ¡Dale a play para ver este momentazo!