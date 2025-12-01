Antena 3 LogoAntena3
Eva Millán, sobre la muerte de Lady Di: "Si no llega a ser por la entrevista en la BBC, probablemente Diana estaría viva"

Tras 25 años de investigación, Andy Webb ha publicado un libro en el que salen a la luz verdades sobre la entrevista de Diana de Gales en la BBC.

Eva Millán

Espejo Público
Publicado:

Se cumplen 30 años desde que Lady Di concediera la famosa entrevista en la BBC que hacía temblar los cimientos de la monarquía británica, una entrevista en la que aseguraba que en su matrimonio eran tres, "y que eso era demasiado", y que daba la vuelta al mundo batiendo récords de audiencia.

Una entrevista en la que 23 millones de espectadores, solo en el Reino Unido, se sentaban delante de sus televisores para ver a Diana de Gales contar su verdad. En aquel momento, el relato de la mujer del príncipe de Gales se consideró la exclusiva del siglo, que hizo que el periodista que la realizó, Martin Bashir, obtuviera un enorme prestigio profesional.

Dos décadas después, con la princesa ya fallecida, se ha confirmado que el presidente se habría servido de métodos engañosos para conseguir esa participación. El escritor y cineasta, Andy Webb, ha sido el encargado de publicar un libro llamado Dianarama, tras 25 años de investigación, donde salen a la luz verdades sobre esta entrevista, como el hecho de que las confesiones que hizo Lady Di se obtuvieron con mentiras.

Andy Webb, el escritor y cineasta que obtuvo por primera vez los archivos secretos que revelaron la historia de la traición de Martin Bashir a la princesa Diana, revela el verdadero alcance del engaño que sufrió la princesa antes de dar su icónica entrevista en Panorama en 1995. Una entrevista que para Lady Di supuso una liberación, pero que en realidad fue una traición de su escandalosa vida.

La opinión de Eva Millán

Tras esta noticia, Espejo Público ha entrevistado a Eva Millán, corresponsal en Reino Unido, para conocer la repercusión que ha tenido en el Reino Unido, y ha reconocido que: "A la monarquía británica no le conviene que se vuelva a hablar de Lady Di, puesto que la popularidad de Diana de Gales sigue en auge, debido a su trágica muerte, y que la literatura en torno a ella sigue en torno a ese papel de víctima".

Entre las informaciones falsas, se encontraba según Eva, el hecho de que "personas de su entorno estuvieran siendo investigadas" por detectives privados, o que su teléfono estuviera pinchado por los servicios de inteligencia británica. La conclusión de este libro según Millán, es que "si no llega a ser por esta entrevista, probablemente Diana estaría viva, porque dice que fue esa paranoia, de la que hablaba su hijo el príncipe Guillermo, la que alimentó un comportamiento que acabaría con su vida".

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 1' en Atresplayer.

