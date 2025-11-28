Manu fulmina el ¿Dónde Están? en segundos y deja a todos boquiabiertos: “¡Qué barbaridad!”

El ¿Dónde Están? es una de las pruebas más complicadas en la que participan concursantes e invitados en Pasapalabra. Sin embargo, por suerte para Paula Prendes y Anthony Blake, contaban con Manu.

El veterano jugador ha fallado en su primer intento, pero, tras recoger el turno, ha fulminado el panel en cuestión de segundos. “¡Qué bárbaro!”, ha exclamado Anthony tras ver la impresionante gesta.

Tal ha sido el estupor de los invitados, que incluso Luis Larrodera, antes de comenzar su turno, ha elogiado a Manu y ha mostrado su asombro ante lo que había hecho. ¡Así ha sido este momentazo!