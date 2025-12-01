Karlos Arguiñano continúa mostrando, día tras día, la importancia de una cocina saludable, rica, fácil y para todos los bolsillos.

Así lo constatan los datos de audiencias de Cocina abierta de Karlos Arguiñano en el mes de noviembre, con un 17 % de cuota de pantalla y 794.000 espectadores.

Cocina abierta de Karlos Arguiñano sigue imbatible y lidera por 44º mes consecutivo ya, con la mayor distancia histórica en un mes de noviembre sobre su directo competidor, +7,2 puntos.

Antena 3 extiende otro mes más su liderazgo absoluto

Antena 3 extiende otro mes más su liderazgo absoluto en audiencias y en noviembre, encadenando 16 meses consecutivos en lo más alto (desde agosto de 2024).

Con un 13% de cuota de pantalla, mantiene su sólido seguimiento desde que comenzó la temporada y afianza su hegemonía creciendo a su mejor noviembre en dos años.

El éxito y la solidez de su programación sitúan de nuevo a Antena 3 como la cadena preferida por los espectadores, superando a todos sus competidores y registrando la mayor distancia frente a su rival privado en un mes de noviembre en 30 años, desde 1995.