La súplica de Jorge a Rocío para superar su toc: "Ayúdame a ordenar los gajos"

La concursante del atril azul, Rocío, ha confesado durante su presentación ser una fanática del orden. Y como ya sabemos, Jorge Fernández también es especialmente meticuloso con los gajos del panel y con la ruleta en general.

Jorge al enterarse de la habilidad de Rocío, ha hecho una súplica a la concursante: "Ayúdame a ordenar los gajos". Dicho y hecho, Rocío ha aceptado la propuesta de Jorge y la ha cumplido.

