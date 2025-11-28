Antena 3 LogoAntena3
Mejores momentos | 28 de noviembre

“¡Qué crack!”: Luis Larrodera asombra con un pleno espectacular en el Una de Cuatro

El invitado ha dejado a todos boquiabiertos estrenándose de la mejor manera en el programa.

Además de contar con dos de los concursantes más históricos que han pasado por el plató, Pasapalabra recibe, cada tres programas, a cuatro invitados que tratan de ayudar a Manu y Rosa a hacerse con el bote.

Esta vez, Paula Prendes, Anthony Blake, Luis Larrodera y María José Suárez han acompañado a los aspirantes y todos han llegado con muchas ganas de hacer un gran papel. De hecho, Luis ha dejado a todos asombrados con un pleno en la primera prueba.

“¡Qué crack!”, se le ha escuchado decir a María José, que se ha quedado boquiabierta ante la prestación de su compañero en el Una de Cuatro. ¡No te lo puedes perder!

"¡Qué crack!": Luis Larrodera asombra con un pleno espectacular en el Una de Cuatro
