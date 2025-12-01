Antena 3 LogoAntena3
La ruleta de la suerte acumula 67 meses consecutivos de liderazgo y firma su mejor noviembre en 17 años

El programa presentado por Jorge Fernández y Laura Moure sigue conquistando a la audiencia cada día: ya son 67 meses consecutivos de liderazgo, con 3,2 millones de espectadores únicos que ven La ruleta de la suerte a diario.

¡Novedad en La ruleta de la suerte! Jorge Fernández y Laura Moure, presentados por un concursante

La ruleta de la suerte sigue superando sus marcas y firma su mejor noviembre desde 2008, 17 años, con un 22,5% de cuota de pantalla.

El programa presentado por Jorge Fernández y Laura Moure alcanza 67 meses consecutivos de liderazgo, logrando la 2ª mayor ventaja histórica con su competidor directo, +13,4 puntos.

3,2 millones de espectadores únicos siguen a diario el programa, que triunfa también en el fin de semana (17,7% y +1,2 M) y lidera igualmente los sábados con La ruleta de la suerte noche (11% y +1,1 M).

Antena 3 cadena líder durante 16 meses consecutivos

Vence el 77% de las jornadas del mes y continúa imbatible en la Sobremesa y el Prime Time. Arrasa con los informativos, los programas y la serie diaria más vista de la TV.

Antena 3 sigue imbatible y apuntala en noviembre su liderazgo. Con un 13% de cuota, continúa en la primera posición como TV líder durante dieciséis meses seguidos (desde agosto de 2024). Crece a su mejor noviembre en dos años y sigue liderando sobre todos sus competidores. Continúa imparable también en Prime Time con un 13,9%, la franja de máxima audiencia y más valorada por los anunciantes, distanciándose de su competidor privado en casi 5 puntos, y de la cadena pública en +1,2 puntos.
Audiencias

Y ahora Sonsoles crece en noviembre y vuelve a liderar entre las privadas

Cocina abierta de Karlos Arguiñano sigue imbatible y lidera por 44º mes consecutivo

El programa de Karlos Arguiñano continúa su carrera de éxito, liderando por 44º mes consecutivo, con la mayor distancia histórica en un mes de noviembre: a +7,2 puntos de su directo competidor.

Pasapalabra rompe récords: 20,3% y 2,1 millones en su mejor noviembre en tres años

La Voz lidera la temporada y se confirma como lo más visto de la noche de los viernes

