La ruleta de la suerte acumula 67 meses consecutivos de liderazgo y firma su mejor noviembre en 17 años

La ruleta de la suerte sigue superando sus marcas y firma su mejor noviembre desde 2008, 17 años, con un 22,5% de cuota de pantalla.

El programa presentado por Jorge Fernández y Laura Moure alcanza 67 meses consecutivos de liderazgo, logrando la 2ª mayor ventaja histórica con su competidor directo, +13,4 puntos.

3,2 millones de espectadores únicos siguen a diario el programa, que triunfa también en el fin de semana (17,7% y +1,2 M) y lidera igualmente los sábados con La ruleta de la suerte noche (11% y +1,1 M).

Antena 3 cadena líder durante 16 meses consecutivos

Vence el 77% de las jornadas del mes y continúa imbatible en la Sobremesa y el Prime Time. Arrasa con los informativos, los programas y la serie diaria más vista de la TV.

Antena 3 sigue imbatible y apuntala en noviembre su liderazgo. Con un 13% de cuota, continúa en la primera posición como TV líder durante dieciséis meses seguidos (desde agosto de 2024). Crece a su mejor noviembre en dos años y sigue liderando sobre todos sus competidores. Continúa imparable también en Prime Time con un 13,9%, la franja de máxima audiencia y más valorada por los anunciantes, distanciándose de su competidor privado en casi 5 puntos, y de la cadena pública en +1,2 puntos.