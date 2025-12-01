Antena 3 LogoAntena3
Y ahora Sonsoles crece en noviembre y vuelve a liderar entre las privadas

El magacín de Antena 3 sube hasta un 10,5% de cuota y 833.000 espectadores, repitiendo como el programa más visto de las cadenas privadas y ampliando su ventaja sobre su competidor.

Y ahora Sonsoles cierra noviembre en clara tendencia ascendente. El espacio presentado por Sonsoles Ónega logra un 10,5% de share y 833.000 espectadores, creciendo tanto en cuota como en número de seguidores respecto al mes de octubre. Una evolución positiva que le permite revalidar su posición como el magacín más visto de las televisiones privadas.

El programa vuelve a liderar con holgura frente a su principal competidor, aumentando su distancia hasta +1,1 puntos de ventaja, y consolidándose como una de las apuestas más sólidas de las tardes de Antena 3.

Además de su rendimiento lineal, Y ahora Sonsoles destaca por su amplio seguimiento global: cada día reúne a más de 3,7 millones de espectadores únicos, confirmando su notable capacidad para atraer y fidelizar audiencia.

Con esta evolución, el formato fortalece su posición en la franja vespertina y reafirma el éxito de una propuesta que continúa creciendo mes a mes.

