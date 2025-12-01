Esta tarde en Y ahora Sonsoles, recibimos a Victoria Vera, la musa de la Transición

Victoria Pérez Díaz, conocida como Victoria Vera, es una de las actrices más conocidas de la Transición. Su rebeldía y desparpajo llenaban las pantallas, atrayendo todas las miradas.

Pese a que se convirtió en el símbolo de la libertad en una época de cine del destape, también formó parte de una industria que, bajo el estandarte de la liberación, ocultaba una mirada machista que marcó a las artistas de la época.

