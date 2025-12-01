Antena 3 LogoAntena3
Esta tarde en Y ahora Sonsoles, recibimos a Victoria Vera, la musa de la Transición

Victoria Pérez Díaz es una de las actrices que abanderaron la libertad durante la Transición española, un tiempo en el que el arte comenzaba a hacer frente a la censura.

Victoria Vera

Victoria Pérez Díaz, conocida como Victoria Vera, es una de las actrices más conocidas de la Transición. Su rebeldía y desparpajo llenaban las pantallas, atrayendo todas las miradas.

Pese a que se convirtió en el símbolo de la libertad en una época de cine del destape, también formó parte de una industria que, bajo el estandarte de la liberación, ocultaba una mirada machista que marcó a las artistas de la época.

Hoy, Victoria visita el plató de Y ahora Sonsoles para repasar sus primeros años de éxito y hacer balance de una vida de luces y sombras. ¡No te pierdas su entrevista, esta tarde a partir de las 17:00h en Antena 3!

