El Rosco | 29 de septiembre

“¡Por no pasar!”: El fallo de concentración de Rosa que cambia el guion de El Rosco

El primer error de la concursante coruñesa se ha convertido en el punto de inflexión en su nuevo duelo contra Manu, que no suele perdonar en ocasiones así.

“¡Por no pasar!”: El fallo de concentración de Rosa que cambia el guion de El Rosco

Alberto Mendo
Publicado:

Rosa iba tan lanzada en El Rosco que ha derrapado justo cuando iba a terminar la primera vuelta. “¡Por no pasar!”, se ha dicho la concursante a sí misma lamentando este fallo en un duelo que transcurría tan igualado con Manu que se ha convertido en el punto de inflexión del duelo.

Todo iba bien en ambos atriles hasta ese momento, en una prueba que Rosa ha comenzado con una leve ventaja de nueve segundos. Ha sido un buen programa para el equipo azul, con victorias como el pleno de Candela Serrat en La Pista gracias a ‘La bachata’. Además, esa canción ha dejado un momentazo con Roberto Leal y Txabi Franquesa bailando juntos: “La gente tardará en olvidarlo”.

‘La bachata’ de Roberto Leal con Txabi Franquesa: “La gente tardará en olvidarlo”

El momento clave de El Rosco ha llegado cuando Rosa quería terminar la primera vuelta con 20 aciertos, pero la Z se ha teñido de rojo por un fallo de concentración. Le ha bailado una vocal y sabía que podía costarle muy caro. Podría haber quedado en anécdota pero, cuando estaba a punto de hacer el 22-21 adelantando a Manu, ha tenido otro lapsus respondiendo una palabra que estaba en el enunciado. A partir de ahí, ha intentado la remontada a la desesperada y Manu no ha perdonado. ¡Revive este intenso Rosco en el vídeo!

