Mejores momentos | 28 de noviembre
Luis Larrodera se luce en Pasapalabra: resuelve él solo las Palabras Cruzadas y deja a todos sorprendidos
El invitado ha demostrado desde el principio que ha llegado con muchas al plató con pleno espectacular.
Luis Larrodera ha llegado a Pasapalabra lleno de ganas de hacer un gran papel y dispuesto a ayudar a Rosa en todo lo que pueda. De hecho, ya en su primera prueba, el presentador de televisión ha dejado a todos asombrados con un pleno increíble.
Esta vez, Luis ha vuelto a demostrar de lo que es capaz. Él ha sido el encargado de comenzar las Palabras Cruzadas y él mismo ha sido quien las ha terminado… ¡sin cometer ningún fallo!
“¡Madre mía con Larrodera! ¿Qué está pasando aquí?”, ha dicho Roberto Leal que, pese a que lleva ya mucho tiempo presentando Pasapalabra, pocas veces ha visto a invitados que lleguen tan enchufados.
