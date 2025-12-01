La explicación de un psiquiatra sobre los suicidios colectivos como el de las niñas de Jaén: "Es posible que la que estaba más depresiva haya convencido a la otra"

El doctor Fuertes recuerda que “el suicidio es una causa de muerte muy frecuente en la adolescencia”, y dice que se debe “a la gran impulsividad propia de esta etapa, al desconcierto emocional y a variables psicopatológicas que aumentan la sensibilidad ante situaciones como el acoso escolar”.

Sobre si existió o no acoso en el caso de Jaén, el psiquiatra señala que “si ese acoso se ha producido, es un elemento causal muy, muy importante”, aunque admite que “las informaciones son contradictorias” por el momento.

¿Por qué dos menores pueden suicidarse juntas?

Uno de los puntos más difíciles de comprender es la coordinación entre las dos adolescentes. El doctor asegura que “llama la atención que se hayan coordinado” y explica que “es posible que una, la que estaba más afectada o con un estado depresivo, haya convencido o transmitido ideas a la otra”, especialmente si ambas eran “personas psicovulnerables”.

Dice que en estos casos existe un efecto de arrastre emocional: “entre las dos han llevado a cabo esta terrible acción que nos ha dejado a todos muy consternados”.

El impacto social y emocional del caso

El psiquiatra subraya que hechos así generan un fuerte impacto colectivo. La ciudadanía lo percibe como un golpe de realidad que remueve miedos y fragilidades.

Él mismo reconoce que este suceso se suma a otros recientes, como el caso de las mellizas que se arrojaron al vacío, del que “una murió y la otra logró salvarse”, lo que muestra, dice, “la magnitud del problema del suicidio adolescente en España”.

