El aviso de J.J Vaquero a Roberto Leal sobre sus hijos y la adolescencia: “Te pasará”

Qué mejor lugar que Pasapalabra para ofrecer una palabra nueva. J.J Vaquero ha sorprendido a Roberto Leal con un término inventado por una amiga suya. Podría tratarse de un chiste, pero describe una realidad que ya vive el cómico: cómo su hija sale de fiesta con sus amigas y, para volver a casa, “llaman a los padres para que vayan a buscarlas”. La ingeniosa y “necesaria” palabra es: papify.

“Me gusta mucho, es verdad…, se tenía que instaurar esto”, ha afirmado Roberto. El presentador ha querido saber más detalles, y no sólo sobre el término en sí dado que tiene dos hijos pequeños. “A altas horas de la madrugada, ¿no?”, ha preguntado a Vaquero, que ha respondido: “A la que quieran volver”.

El cómico ha querido preparar a Roberto para cuando sus hijos sean adolescentes. “Se meten en el coche y empiezan a hablar como si yo no estuviera”, le ha avisado respecto a lo que podría llegar a escuchar. “Te pasará”, le ha avisado. ¡Revive esta interesante y divertida charla en el vídeo!