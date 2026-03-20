Los 283 kilos de J.J. Vaquero que dejan flipando a Roberto Leal: “Te apoyaremos”

Además de ser cómico, J.J. Vaquero tiene otro gran talento. Tiene una fuerza tan impresionante que cuenta con el récord de España en peso muerto, en concreto en la categoría de veteranos (más de 50 años) y menos de 93 kg. Ya en su anterior visita, el cómico explicó que iba a intentar hacer 275 kilos. “Podrías levantar la mesa, con Manu y Rosa encima”, bromeó Roberto Leal.

Ante una próxima competición de powerlifting antes del verano, Vaquero se ha puesto ya un objetivo aún más fuerte. “Estoy en 275 pero necesito levantar 283”, ha contado al presentador, impresionado con estas marcas. “Te apoyaremos”, le ha animado.

Llum Barrera, que ha charlado con Roberto justo después, ha tirado de humor: “Yo, el peso muerto lo llevo encima”. Como reto, la actriz le ha propuesto al cómico que la levante a ella, quizá como momentazo durante La Pista. ¡Dale al play y descubre la gran fuerza de Vaquero!