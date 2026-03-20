Javier crea expectación con un posible 24 El Rosco... ¿y con el bote?: “Tan cerca y tan lejos”

Javier se está empeñando en dejar la sensación de que el bote de Pasapalabra podría volver a caer en cualquier momento, cuando el hito de Rosa está aún tan reciente. En este duelo incluso ha creado expectación cuando se ha quedado a solas con Roberto Leal, ya con la victoria asegurada tras la bandera blanca que había sacado Alejandro.

Todo le está saliendo bien a Javier, que incluso le ha cogido ya el truco al ¿Dónde Están?. Por eso, ha vuelto a llegar con más segundos a El Rosco, también gracias a aportaciones de sus invitados como el pleno de Llum Barrera en La Pista con AC/DC y su ‘Highway to hell’.

En cambio, Alejandro ha entrado en una racha más desacertada y la prueba ha estado en un fallo tempranero, en su primer turno, al confundir “emanar” con “emerger”. Mientras que Javier brillaba con una primera vuelta de 22 aciertos, el concursante de Pinto iba a pequeñas rachas. En cualquier caso, ha logrado acercarse hasta un emocionante 22-19. Sin embargo, la remontada se ha visto frenada con nuevos errores, hasta que ha decidido rendirse: “Vamos a dejar de colorear de rojo El Rosco”.

De esta forma, Javier ha probado sus opciones de ganar el bote de 280.000 euros. “Tan cerca y tan lejos”, ha afirmado, aunque con esperanzas fundadas sobre las letras que le quedaban. “Dos las he leído hace dos semanas”, ha confesado, matizando: “Pero leo muchas cosas”. ¡No te pierdas este intenso Rosco en el vídeo!