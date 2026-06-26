Más allá del humor: Goyo Jiménez sorprende en Pasapalabra con su pasión por la ópera y la historia

“Don Goyo Jiménez”, así ha presentado Roberto Leal esta vez al cómico, con ese poso de seriedad añadido, en Pasapalabra. De hecho, el presentador le ha pedido que dejara la comedia a un lado para descubrir cuáles son sus otras habilidades especiales. Entre ellas, como los espectadores comprobaron, no está imitar bien a Michael Jackson, aunque seguro que en Tu cara me suena lo habría bordado como el resto de actuaciones que hizo en su edición.

“Me gusta mucho la ópera”, ha confesado. De hecho, ha contado que ha aprovechado tener a Javier al lado para charlar sobre este género musical. Además, Roberto ha destacado que el humorista ya demostró, precisamente en Tu cara me suena, que canta bien.

Además, Goyo ha reconocido otra pasión que ya se podía intuir: “Me gusta la historia”. Y ha apuntillado: “Para no repetirla”. El cómico ha contado que aprovecha las giras con sus monólogos para descubrir nuevas curiosidades, y le ha comentado a Roberto que tiene pendiente una visita a su pueblo, Alcalá de Guadaira: “Que sé de buena tinta que el teatro está en una calle que lleva el nombre de un insigne presentador”. Para una vez que Goyo habla en serio, ¡dale al play!

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