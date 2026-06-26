Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Mejores momentos | 26 de junio

Más allá del humor: Goyo Jiménez sorprende en Pasapalabra con su pasión por la ópera y la historia

Roberto Leal le ha pedido que dejara la comedia al lado por un momento para hablar de sus otras habilidades y aficiones.

Más allá del humor: Goyo Jiménez sorprende en Pasapalabra con su pasión por la ópera y la historia

Más allá del humor: Goyo Jiménez sorprende en Pasapalabra con su pasión por la ópera y la historia

Publicidad

Alberto Mendo
Alberto Mendo
Publicado:

“Don Goyo Jiménez”, así ha presentado Roberto Leal esta vez al cómico, con ese poso de seriedad añadido, en Pasapalabra. De hecho, el presentador le ha pedido que dejara la comedia a un lado para descubrir cuáles son sus otras habilidades especiales. Entre ellas, como los espectadores comprobaron, no está imitar bien a Michael Jackson, aunque seguro que en Tu cara me suena lo habría bordado como el resto de actuaciones que hizo en su edición.

Goyo Jiménez reinventa el ‘moonwalk’ de Michael Jackson en Pasapalabra

“Me gusta mucho la ópera”, ha confesado. De hecho, ha contado que ha aprovechado tener a Javier al lado para charlar sobre este género musical. Además, Roberto ha destacado que el humorista ya demostró, precisamente en Tu cara me suena, que canta bien.

Además, Goyo ha reconocido otra pasión que ya se podía intuir: “Me gusta la historia”. Y ha apuntillado: “Para no repetirla”. El cómico ha contado que aprovecha las giras con sus monólogos para descubrir nuevas curiosidades, y le ha comentado a Roberto que tiene pendiente una visita a su pueblo, Alcalá de Guadaira: “Que sé de buena tinta que el teatro está en una calle que lleva el nombre de un insigne presentador”. Para una vez que Goyo habla en serio, ¡dale al play!

| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas

Entre el amor y 676.000 euros: el ingenioso apunte de Goyo Jiménez en La Pista al mirar el bote

Entre el amor y 676.000 euros: el ingenioso apunte de Goyo Jiménez en La Pista al mirar el bote

Antena 3 » Programas » Pasapalabra

Publicidad

Programas

Más allá del humor: Goyo Jiménez sorprende en Pasapalabra con su pasión por la ópera y la historia

Más allá del humor: Goyo Jiménez sorprende en Pasapalabra con su pasión por la ópera y la historia

Fiesta Sonsoles Ónega

¡Una noche mágica! Nos colamos en la fiesta de fin de temporada de Y ahora Sonsoles

Carmen Sevilla

Ni su nombre figura en la lápida ni queda rastro de Carmen Sevilla en la casa donde nació

Sigue la undécima gala de Tu cara me suena en directo: un número de Super Bowl, homenajes y temazos veraniegos
¡No te la pierdas!

Sigue la undécima gala de Tu cara me suena en directo: un número de Super Bowl, homenajes y temazos veraniegos

Bea Cortázar
Actuaalización

La abuela de Omar Montes, ingresada en plena polémica por el supuesto embarazo de Rocío Muñoz

Bankito
Hablamos con ella

La dueña de 'Bankito', el banco robado en Barakaldo que tiene en vilo a los vecinos: "Estamos todas las familias buscándolo"

Itsaso es la dueña de una juguetería de Barakaldo que ha sufrido una pérdida incalculable. Alguien ha robado a 'Bankito', el banco que llevaba años frente a la puerta del negocio.

Derek
Nos lo cuenta

Derek será uno de los primeros hombres embarazados de España: "Tengo miedo porque la sociedad no está preparada"

Es un hombre, pero el sueño de su vida siempre ha sido tener un hijo. Hoy, nos cuenta cómo ha logrado cumplirlo.

Eduardo padre de la chica asesinada

El padre de la joven asesinada por su compañero de piso cree que el acusado "se ríe de ella"

Chari, vecina Huesca

Un incendio en Huesca provoca el desalojo de más de doscientos cincuenta vecinos de la zona

Verónica Sanz

Sonsoles Ónega sirvió de inspiración para que Verónica Sanz se lanzara a escribir: "Tú sembraste una semillita"

Publicidad