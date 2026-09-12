Así se sintió Moisés cuando le llamaron para volver a Pasapalabra: “Había tirado prácticamente la toalla”

La sorpresa llegaba a todas las casas cuando Javier se ausentaba de Pasapalabra por motivos personales. Y lo más sorprendente llegaba un minuto después, cuando Roberto Leal daba la bienvenida a un viejo amigo de la familia: Moisés Laguardia regresaba a Pasapalabra dos años después de su marcha.

Moisés está de nuevo en casa, lo que para él fue “una carrera de fondo” que había llegado a su fin en 2024. En un post en su perfil de Instagram, el concursante ha escrito todo lo que llevaba dentro y que se había estado guardando sobre su vivencia en Pasapalabra.

El riojano se sentía satisfecho con lo que había logrado en el programa y con todo lo que había disfrutado en el camino, siguiendo con su vida y sus aficiones. Además, tenía la esperanza de regresar a Pasapalabra en algún especial de exconcursantes, pero nunca se daba la ocasión. “En el último año había tirado prácticamente la toalla”, desvela Moisés.

Y en medio de sus vacaciones llegó la llamada que no esperaba recibir. “Me quedé en shock por unos segundos”, señala Moisés, aclarando que le “costó poco aceptar volver a disfrutar en vivo” de una de sus principales aficiones. Ni siquiera volvió a casa, compró algo de ropa porque en la maleta de las vacaciones no tenía ni un pantalón largo, reanudando una aventura que no merecía tener su punto final.

Moisés ha regresado a Pasapalabra, no tiene ni idea de lo que le deparará esta nueva etapa, pero su objetivo lo tiene muy claro: “Solo quiero disfrutar. Y ojalá, disfrutéis conmigo”, pide el concursante.