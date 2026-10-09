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Mejores momentos | 9 de octubre

“¡Me estoy volviendo loco!”: Moisés sobresalta a Roberto Leal con un pleno explosivo en La Pista

El concursante ha reaccionado eufórico al reconocer la canción gracias a una cinta de casete cuando era pequeño.

“¡Me estoy volviendo loco!”: Moisés sobresalta a Roberto Leal con un pleno explosivo en La Pista

“¡Me estoy volviendo loco!”: Moisés sobresalta a Roberto Leal con un pleno explosivo en La Pista

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Alberto Mendo
Alberto Mendo
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La Pista está desatando la versión más desinhibida de Moisés y, en este programa, también la más explosiva. El concursante riojano ha reaccionado de forma eufórica al reconocer la canción que ha sonado en su duelo contra David. De paso, ha mantenido alto el listón que había dejado Supremme de Luxe en su equipo acertando a la primera ‘La gota fría’.

“¡Ahora sí!”: Supremme de Luxe rompe su sequía en La Pista gracias a ‘La gota fría’

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Roberto Leal había expresado sus pocas esperanzas de que los concursantes hicieran pleno de cinco segundos. “Todos los que estamos en esta mesa conocemos esta canción, ellos dos tengo mis dudas”, ha bromeado, aunque dejando abierto un “¿por qué no?”. David le ha confirmado sus sospechas tras el primer fragmento, pero con Moisés ha saltado la sorpresa. Curiosamente, le ha venido muy bien que su rival fuera más rápido con el pulsador porque en este tiempo extra para pensar ha conseguido el clic en su memoria.

De hecho, ha desbloqueado un recuerdo de infancia en este viaje musical al año 1982. “¡Me estoy volviendo loco!”, ha empezado a cantar. Su explosión de felicidad ha provocado las risas de los invitados. Incluso ha sobresaltado a Roberto al revelar con euforia: “¡La tenía en una cinta de pequeño!”. “Se ha vuelto loco pero de verdad”, ha bromeado el presentador. ¡Dale al play y revívelo!

¿Cuál es el color “aloque”? David pinta su victoria en AlaZ y Moisés se lo toma con humor

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Los dos concursantes han terminado el duelo con 22 aciertos, pero el fallo del riojano le condena a la próxima Silla Azul.

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