Jarra… de agua fría para Moisés: el malentendido que le hace perder pese a empatar con David en AlaZ

Moisés ha comprobado lo fundamental que es escuchar bien los enunciados en AlaZ. Por un malentendido, ha perdido y tendrá que pasar por la próxima Silla Azul. Más que nunca, se puede decir que se ha llevado una “jarra” de agua muy fría, entre comillas porque es el fallo que le ha costado tan caro. En el otro atril, para David el empate se ha convertido en victoria.

Los dos concursantes han ido muy parejos en la prueba hasta que se han producido dos jugadas consecutivas que han empezado a desnivelarla. Por una parte, un turno de David con siete aciertos para llegar a 16. Y justo a continuación, el fallo de Moisés. Roberto Leal le ha pedido una “jarra de loza, vidrio o metal…”, y el concursante ha respondido “jarra” porque le había entendido “jarro”. “¡No me fastidies!”, ha comentado al descubrir el error. Una vez más, se ha demostrado que, ante la duda, es mejor pasar.

Moisés sabía que la remontada iba a ser complicada, especialmente cuando David ha terminado su primera ronda con 21 aciertos. Sin embargo, ha conseguido superarle al llegar a 22. Claro que al barcelonés aún le quedaba alguna bala y, cuando la ha sacado, ha sido certera porque el empate valía por la victoria. ¡Revive el duelo en el vídeo!