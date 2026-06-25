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Mejores momentos | 25 de junio

¡Desternillante! Goyo Jiménez improvisa un show de chistes en La Pista ante su falta de acierto

El cómico ha optado por el humor en un duelo que ha terminado ganando Pastora Vega con una canción popular versionada por Marisol.

¡Desternillante! Goyo Jiménez improvisa un show de chistes en La Pista ante su falta de acierto

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Alberto Mendo
Alberto Mendo
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Quedó tan alto el listón de éxitos musicales en el pasado programa de Pasapalabra que La Pista ha empezado esta vez de una forma algo diferente. A Goyo Jiménez y a Pastora Vega les ha tocado acertar una canción popular. El cómico ha estado atento tratando de repetir el pleno que firmó con ‘Billy Jean’ y que celebró reinventado el ‘moonwalk’ de Michael Jackson.

Goyo Jiménez reinventa el ‘moonwalk’ de Michael Jackson en Pasapalabra

Sin embargo, el primer fragmento ha dejado a los dos invitados igual de perdidos. Por eso, Goyo ha decidido suplir su falta de acierto con el humor, empezando por el comentario que Pastora le ha hecho por su rapidez con el pulsador: “Te me adelantas siempre”. “Sí, me lo suelen decir mucho las mujeres”, ha bromeado el cómico, con una divertida connotación.

El verso de la letra tampoco les ha ayudado mucho: “Un gato que come lechuga de segundo plato”. Por eso, de nuevo el humorista ha improvisado un chiste sobre hasta qué punto se le da mal la cocina. Menos mal que Pastora se ha centrado, tras escuchar un poco más de música, para acertar ‘Tiene la tarara’, cantada por Marisol. ¡Descubre el show de Goyo en el vídeo!

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Goyo Jiménez reinventa el ‘moonwalk’ de Michael Jackson en Pasapalabra

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