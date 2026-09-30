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Mejores momentos | 30 de septiembre

Derrota y vacile: a Jesús Castro le falta un “amigo Félix” en La Pista, ¿pero sabe quién era?

Marina San José ha aprovechado el regalo que le ha hecho su rival al no recordar el nombre del mítico naturalista Rodríguez de la Fuente.

Derrota y vacile: a Jesús Castro le falta un “amigo Félix” en La Pista, ¿pero sabe quién era?

Derrota y vacile: a Jesús Castro le falta un “amigo Félix” en La Pista, ¿pero sabe quién era?

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Alberto Mendo
Alberto Mendo
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A algunos espectadores se les habrá saltado incluso alguna lágrima al escuchar ‘Mi amigo Félix’ en La Pista. El propio Roberto Leal ha reconocido: “Lo que llorábamos en esa época”, recordando también el drama de la serie Marco. Sin embargo, la canción se les ha resistido a Jesús Castro y a Marina San José, hasta el punto de que el duelo ha terminado en un pequeño vacile al actor.

Ambos invitados han estado despistados hasta que el presentador ha dado el título alternativo: “Mi colega Rodríguez de la Fuente”. Jesús ha sido más rápido con el pulsador, pero se ha estancado en “Mi amigo”. ¿Y el nombre? Ha sido incapaz de recordarlo, así que el turno ha pasado a Marina. Y la actriz no ha perdonado. Es más: después ha picado a su rival: “Es que no sabe ni quién era”.

Jesús se ha defendido de forma un tanto dubitativa: “Me suena…, sé quién es, es mítico”. Sin embargo, Roberto ha aportado su granito de broma: “Esto sigue sonando en las discotecas”. ¡No te pierdas en el vídeo este divertido duelo musical!

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