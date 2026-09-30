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Mejores momentos | 30 de septiembre

La confesión más personal de Jesús Castro tras ser padre: “Es el papel más importante de mi vida”

El actor ha charlado con Roberto Leal sobre su experiencia paternal tras el nacimiento de sus mellizos Mateo y Martina el pasado mes de marzo.

La confesión más personal de Jesús Castro tras ser padre

La confesión más personal de Jesús Castro tras ser padre: “Es el papel más importante de mi vida”

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Alberto Mendo
Alberto Mendo
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Jesús Castro está a punto de empezar el rodaje de una nueva película, una comedia romántica con el Camino de Santiago como escenario del argumento, pero antes ha hecho un hueco en su agenda para visitar Pasapalabra. Tiempo libre no le falta porque está descubriendo desde marzo la experiencia de ser padre. “Es el papel más importante de mi vida”, le ha asegurado a Roberto Leal.

El actor ha confesado cómo está viviendo esta nueva etapa en su vida tras el nacimiento de sus mellizos Mateo y Martina: “Muy bien, lo que pasa es que no viene con manual de instrucciones y vamos aprendiendo sobre la marcha”. Muy sincero, ha reconocido que está siendo “igual de duro que de enriquecedor”. Además, se ha animado a mandar un mensaje a sus bebés para que lo vean en el futuro, bromeando incluso con el aprieto que ha vivido en La Pista por no recordar a Félix Rodríguez de la Fuente.

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Mirando directamente a la cámara, Jesús ha enviado un mensaje a sus dos hijos lleno de ternura: “Os quiero, os amo y os voy a cuidar siempre”. Y ha terminado el momento con un beso muy paternal. ¡Dale al play!

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