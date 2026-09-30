De rival a aliado: David falla en La Pista… y acaba chivando la letra de ‘Gloria’ a Moisés

La intervención de David en La Pista ha sido sorprendente: ha pasado de no reconocer la canción a convertirse en el mejor aliado de Moisés. Tras escuchar el primer fragmento, el concursante barcelonés ha desistido rápidamente. No ha logrado identificar la canción y el turno ha pasado a su rival.

La situación ha dado un giro inesperado cuando Moisés ha dicho el título correcto: ‘Gloria’, incluso con la entonación del estribillo. El riojano se ha estancado ahí, parecía no recordar más de la letra, pero alguien se la ha chivado. Creía que era “alguien del público”, pero Roberto Leal le ha revelado de dónde venía esa ayuda: ¡de David!

La memoria del barcelonés ha hecho clic y ha intervenido de forma tan espontánea que ha llamado la atención por la ironía de lo que acababa de ocurrir. Moisés se ha llevado el pleno pero David, que se había rendido quizá antes de tiempo, ha terminado haciéndole de apuntador y aportando los coros. ¡Revive este momento en el vídeo!