La valiente respuesta de Moisés en AlaZ: gana a David y apunta al bote gracias al “arte de vivir bien”

Resulta curioso cómo “el arte de vivir bien” ha sido lo que ha impulsado a Moisés en este AlaZ. El riojano podría haberse conformado con firmar el empate con David, pero ha decidido arriesgar con esa última definición. Ha acertado y, ya ganador, incluso ha intentado el bote de 1.096.000 euros de Pasapalabra. Se ha quedado a sólo dos letras de conseguirlo.

Los dos concursantes han brindado un nuevo duelo lleno de tensión, grandes jugadas y respuestas de mérito. David se ha puesto por delante gracias a un jugadón de once aciertos seguidos, aunque los marcadores han ido igualándose hasta el empate a 21 con el ambos han completado su primera ronda.

Moisés ha roto estas tablas, y David le ha replicado. De nuevo, empatados. El barcelonés lo ha dado por bueno y se ha plantado. Sin embargo, su rival aún tenía guardado otro as. Con “calobiótica”, se ha ganado la victoria y, como dice la definición, vivir bien durante un programa más en Pasapalabra. ¡Disfruta de este espectacular AlaZ en el vídeo!