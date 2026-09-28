¡A dos del bote! Moisés arriesga y pone a David contra las cuerdas en AlaZ

Moisés y David parecen dispuestos a marcar una época en Pasapalabra. Los duelos que están protagonizando son cada vez más frenéticos y están cada día más cerca de hacerse con un bote que, en esta ocasión, ya alcanza los 1.084.000 euros.

Esta vez, ambos parecían más igualados que nunca. Si uno hacía una buena tirada, el otro respondía con una similar y cuando los dos han alcanzado la cifra de 22 aciertos, parecían haber firmado una tregua en la que daban las tablas por buenas.

Sin embargo, Moisés no se ha fiado y ha decidido jugársela en el último momento ante la posibilidad de que David sacase una de las tres letras que le quedaban. Con 23 respuestas correctas y ningún fallo, el concursante ha puesto a su rival contra las cuerdas y ha acariciado el bote… ¿Habrá remontada? ¡Descúbrelo en el vídeo!