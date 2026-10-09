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Mejores momentos | 9 de octubre

¡Sin gafas! El curioso parecido de Moisés con un personaje de Oliver y Benji

En una espontánea charla sobre personajes de ficción, el concursante ha nombrado la serie y ha dejado una imagen muy inusual.

¡Sin gafas! El curioso parecido de Moisés con un personaje de Oliver y Benji

¡Sin gafas! El curioso parecido de Moisés con un personaje de Oliver y Benji

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Alberto Mendo
Alberto Mendo
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Como si se tratara de Clark Kent respecto a Superman, Moisés ha demostrado hasta qué punto su imagen cambia cuando se quita las gafas. El momentazo ha surgido de forma espontánea en Pasapalabra, fruto de una conversación entre Roberto Leal y Octavi Pujades sobre sus personajes de ficción favoritos. El actor, que ya ha contado en otros programas que es socio fundador del Museo Alien de Barcelona, ha elegido al Doctor Manhattan, de Watchmen.

Por su parte, Roberto se ha declarado fan de E.T. desde pequeño. “Tengo uno en mi casa que me pega unos sustos…, porque es de tamaño real, me lo mueve la niña y me lo encuentro en medio del pasillo”, ha comentado. La charla ha llegado hasta Moisés, que se ha decantado por Oliver Atom.

“Te puedes dar un aire si te tocas el flequillete a un lado”, ha afirmado Roberto. Lo que no se esperaba es que el concursante se quitara las gafas, dejando una imagen insólita. Ha sido entonces cuando el presentador se ha dado cuenta de que se parece a otro personaje de Oliver y Benji, que les ha hecho recordar “la catapulta infernal”. ¿De quién se trata? ¡Descúbrelo en el vídeo!

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