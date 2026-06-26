El “bonus track” de Javier en Pasapalabra: canta ‘Nessun dorma’ con Goyo Jiménez y Marta González de Vega

A Javier hace falta insistirle muy poco para que se lance a cantar, como los espectadores de Pasapalabra ya han podido comprobar en numerosas ocasiones. Roberto Leal suele pedirle ‘operizar’ temas de otros géneros que nada tienen que ver con la lírica, pero esta vez el concursante ha preparado su propia sorpresa.

El presentador, durante La Pista, ha avanzado que iba a ocurrir algo especial, un “bonus track”, al final de la prueba. De esta forma, el duelo entre Javier y David ha transcurrido con normalidad, relativa si se tiene en cuenta que uno ha entonado la ‘Marcha imperial’ de Stars Wars cuando era una canción de One Republic y el otro ha lanzado un suspiro que ha Máximo Huerta le ha parecido “sexual”.

Antes de hacer repaso de los marcadores, Roberto ha resuelto el misterio de ese bonus track. Teniendo en cuenta que Javier es tenor, que Marta González de Vega tiene tesitura de soprano y que Goyo Jiménez canta muy bien, los tres han cantado ‘Nessun dorma’. ¿Ha sido la mejor actuación del concursante en sus 87 programas en Pasapalabra? ¡Descúbrelo en el vídeo!

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