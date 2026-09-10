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Mejores momentos | 10 de septiembre

Del apodo de Roberto Leal al de “David, el de Pasapalabra”: la ronda de motes buscando el más original

El curioso nombre con el que ha participado el aspirante, Pri, ha desencadenado una divertida conversación sobre los apodos.

Roberto Leal en Pasapalabra

Del apodo de Roberto Leal al de “David, el de Pasapalabra”: la ronda de motes buscando el más original

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Alberto Mendo
Alberto Mendo
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Roberto Leal es especialista en convertir pequeños detalles en grandes conversaciones. En esta ocasión, el peculiar nombre de Pri, el aspirante que ha disputado la Silla Azul, ha abierto una animada charla sobre los motes. El primero en entrar al juego ha sido el propio presentador: “A mí, el ‘picuo’ porque tengo la cabeza como ovalada”.

A partir de ahí, ha sometido al mismo interrogatorio al todos los invitados buscando el apodo más curioso. Jesús Olmedo le ha decepcionado al confesar que nunca ha tenido. Muy diferente es el caso de Lucrecia, que ha explicado que en su entorno más cercano la conocen como “Luchi”, un cariñoso diminutivo que sigue utilizando su familia y que mostró una faceta más personal de la cantante.

Alberto Chicote ha explicado que su propio apellido ya resulta lo bastante llamativo como para convertirse en una auténtica seña de identidad. Y la ronda la ha culminado “Ame”, como ha dicho Roberto recordando el parecido de David con Alejandro Amenábar. No obstante, el presentador le ha dicho al concursante que, en realidad, ya es simplemente “David, el de Pasapalabra”. ¡Dale al play!

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