Así ha sido la premier de Las hijas de la criada en el FesTVal de Vitoria

La serie basada en la novela de Sonsoles Ónega, con la que ganó el Premio Planeta 2023, protagonizada por Verónica Sánchez, Alain Hernández y Carlota Baró, entre otros, ha llegado pisando fuerte a Antena 3 después de su gran éxito en Atresplayer, donde ya podemos disfrutar de la serie al completo.

La ficción, que se ha grabado en localizaciones de Galicia, Madrid y Canarias, es un drama ambientado a principios del siglo XX, ofrece un retrato de la época a través de la saga familiar de los Valdés. Se sitúa en un pazo gallego y en una Cuba de pasado colonial, y aborda temas como los amores prohibidos, traiciones, la lucha de clases, envidias, secretos

Las hijas de la criada arrasó con la emisión en abierto de su primer capítulo. Su debut se ha convertido en el mejor estreno de ficción del año entre privadas alcanzando un 12% de cuota de pantalla, un resultado con el que supera por +5,6 puntos a su inmediato competidor y se impone también a la oferta de la cadena pública.

Parte del elenco de esta gran producción ha disfrutado de una noche mágica y llena de emoción en la que han podido disfrutar del segundo capítulo que podremos ver esta noche en Antena 3.

En esta nueva entrega, Inés afronta en Cuba las deudas que amenazan la estabilidad de su familia, mientras en Galicia, Renata recibe noticias que reavivan el secreto que lleva diecisiete años guardando.

Así ha sido el photocall

Alain Hernández, uno de los protagonistas de la serie, ha sido uno de los actores que no ha querido perderse este gran día que será difícil de olvidar: "Mola cuando te dicen que ya la han visto en atresplayer, pero la están volviendo a ver en Antena 3", nos ha contado después de su aparición estelar junto a Carlota Baró en un coche de época.

¡No te pierdas el vídeo al completo de la premier de Las hijas de la criada y disfruta del segundo capítulo, esta noche a las 23:00h, en Antena 3!

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