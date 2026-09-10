Melendi tiene claro qué busca en La Voz: “Por todo eso, te quiero en mi equipo”

Melendi regresa a La Voz dispuesto a formar el mejor equipo. El coach sabe qué tiene que tener un talent para conseguir que pulse el botón: una gran voz, capacidad para transmitir, coherencia y, sobre todo, pasión.

Melendi busca voces que transmitan: “Por tu voz, por cómo transmites, por tu coherencia y por tu pasión”, asegura Melendi sobre las cualidades que busca esta temporada entre los talents.

Cuatro razones que pueden ser suficientes para conquistar al coach y escuchar las palabras que todos quieren oír: “Por todo eso, te quiero en mi equipo”.

¿Quiénes conseguirán que Melendi pulse el botón? No te pierdas La Voz, el 18 de septiembre en Antena 3.

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