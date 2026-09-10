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Equipo Melendi

Melendi tiene claro qué busca en La Voz: “Por todo eso, te quiero en mi equipo”

Melendi vuelve a La Voz con las ideas muy claras y revela las cuatro cualidades que busca para encontrar las mejores voces y formar su equipo.

Equipo Melendi

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Melendi regresa a La Voz dispuesto a formar el mejor equipo. El coach sabe qué tiene que tener un talent para conseguir que pulse el botón: una gran voz, capacidad para transmitir, coherencia y, sobre todo, pasión.

Melendi busca voces que transmitan: “Por tu voz, por cómo transmites, por tu coherencia y por tu pasión”, asegura Melendi sobre las cualidades que busca esta temporada entre los talents.

Melendi en la promo de La Voz 2026

Cuatro razones que pueden ser suficientes para conquistar al coach y escuchar las palabras que todos quieren oír: “Por todo eso, te quiero en mi equipo”.

¿Quiénes conseguirán que Melendi pulse el botón? No te pierdas La Voz, el 18 de septiembre en Antena 3.

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Mika busca las voces más originales en La Voz: “Si tienes ese talento, te quiero en mi equipo”

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