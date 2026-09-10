Testigo de la brutal agresión a una menor: "Ahora las agresoras intentan sobornar a la familia para que quiten la denuncia"

Una nueva paliza entre menores hace saltar las alarmas en nuestro país. Esta vez, han sido dos jóvenes de 16 años de Torrelavega (Cantabria) las que han apalizado brutalmente a una menor de 13 años.

En el vídeo se observa cómo increpan y amenazan a la menor, hasta que una de ellas se abalanza sobre ella y la otra se termina uniendo. Una paliza que tan solo se ve interrumpida por los gritos de los vecinos.

En Y ahora Sonsoles hemos hablado con Giftina, una amiga de la familia de la menor agredida. Esta nos cuenta que la víctima es una joven ucraniana que emigró a España por la guerra en su país de origen y que ha tenido muchos problemas con las dos agresoras.

"La amenazaban con que pagara o la pegaban", afirma Giftina, "un día salió sola y un grupo de gente la siguió". Según nos cuenta, no es la primera vez que la víctima es agredida, pero sí la primera que que queda grabada.

La víctima ahora mismo está "fatal y dolorida", según afirma Giftina. "Ahora las agresoras van a su casa e intentan sobornar a la familia para que quiten la denuncia", señala.

El caso ya está en manos de la Fiscalía de Cantabria y el entorno de la víctima exige justicia. ¿Lograrán que las agresoras se hagan responsables de lo ocurrido?

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