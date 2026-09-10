La sanidad en Ceuta, colapsada: "Los servicios, que ya de por sí son malos, los colapsan porque se matan entre ellos"

Ceuta es ahora mismo el epicentro de la tensión en nuestro país. Más de un mes después de la entrada masiva de 80.000 migrantes en la ciudad autónoma, los ciudadanos aún reclaman respuestas.

El Gobierno ha desclasificado varios documentos que evidencian la falta de respuesta del Gobierno ante la entrada masiva. Uno de ellos expone cómo el CNI sí que avisó al Gobierno de que los días 30 y 31 se esperaba la avalancha que finalmente se produjo.

Este dato ha añadido aún más malestar entre los ceutíes, que piden ayuda y denuncian la inseguridad y la falta de recursos que viven en las calles. Una falta de recursos que afecta también a la Sanidad, ya que la ciudad solo cuenta con un hospital.

"Si los servicios, que ya de por sí son malos, los colapsan porque se matan entre ellos", afirma Loli, una paciente de diálisis que acude con asiduidad al hospital, "tenemos un hospital para 83.000 personas, si metes 20.000 más...".

Muchos ceutíes, además, tienen miedo de ir a Urgencias por la noche por la cantidad de violencia que hay en las calles y en el hospital. "No te atreves, si entre ellos mismos se agreden, ¿qué no harán contigo?", pregunta Loli.

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