Roberto Enríquez es Villanueva en A la deriva: "Mi personaje es un ser despreciable"

Roberto Enríquez se pone en la piel de Villanueva, obrador del pueblo en el que transcurre la nueva ficción de atresplayer. A la deriva nos cuenta la historia del regreso de unos náufragos dos años después a la localidad de Bastuel, encontrándose con una realidad muy diferente a la que dejaron cuando desaparecieron.

El personaje de Enríquez promete convertirse en uno de los más odiados de la ficción, tanto es así que el propio actor define a Villanueva como "un ser despreciable".

"Va a utilizar todo lo que esté en su mano para conseguir lo que quiere", explica el intérprete sobre cómo los usos del poder harán que este villano se convierta en todo un quebradero de cabeza: "El personaje va muy a machete, es bastante asqueroso con todo".

Ahora bien, el centro de su trama girará en torno a su relación con Berta, de la que "se queda prendado desde el primer momento". Algo que Roberto Enríquez afirma haber disfrutado rodando, en especial "las escenas en las que todavía no ha pasado nada".

Puedes ver la entrevista completa en el vídeo de arriba. ¡No te pierdas el 20 de septiembre el estreno de A la deriva!

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