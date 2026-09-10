Cristina, víctima de una presunta estafa con su vestido de novia: "Quedan tres meses para la boda y he perdido 1.500 euros"

Decenas de novias han sido presuntamente estafadas por un atelier de vestidos de boda. Estas encargaban vestidos por los que pagaban un adelanto y ahora la empresa ha desaparecido.

Cristina, de 26 años, denuncia haber sido estafada con el vestido de novia que encargó para su boda. La joven pagó 1.500 euros, la mitad del vestido, a un supuesto diseñador en Madrid que nunca llegó a entregárselo.

Tras varias citas y continuas excusas, el hombre canceló una prueba y desapareció. "Al principio me decía que estaba enfermo, en el hospital...", señala. Cristina asegura que después descubrió que utilizaba la identidad y la marca de un diseñador fallecido que había sido su pareja.

A solo tres meses de casarse, Cristina se ha quedado sin vestido y ha tenido que empezar de cero con otro diseñador, perdiendo los 1.500 euros que ya había pagado. Una situación que ya ha denunciado ante la policía.

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