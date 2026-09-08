La preciosa despedida de David a Javier: “Como concursante, el número 1… y como persona, mejor”

Hay rivalidades que trascienden la competición y se convierten en algo mucho más especial. En el caso de David y Javier, lo que ha surgido entre ellos en Pasapalabra ha sido una gran amistad. Los dos lo han demostrado durante 108 programas juntos y el barcelonés lo ha verbalizado en la primera tarde sin su compañero tras su decisión de abandonar el concurso, dejando un hueco que ha dejado como buena noticia el regreso de Moisés.

Antes del estreno de una nueva etapa en AlaZ, David ha protagonizado un momento muy especial al dedicar unas emocionadas palabras a Javier. Cerca de las lágrimas, pero evitando llegar hasta ese punto, el barcelonés ha expresado la relación personal que ambos han forjado durante meses de convivencia en el plató. “Ha sido el mejor compañero de viaje que he podido tener, he aprendido mucho de él”, ha asegurado, remarcando su “calidad humana increíble”.

David ha asegurado que la amistad va a seguir más allá de Pasapalabra: “Siempre voy a estar en contacto con él”. Por eso, ha resumido de Javier: “Como concursante, el número 1… y como persona, mejor”. ¡Dale al play!

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