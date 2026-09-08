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Mejores momentos | 8 de septiembre

Así afronta Moisés su nueva oportunidad en Pasapalabra: “Es una experiencia que pensaba que ya no iba a poder vivir”

El riojano se ha mostrado “muy agradecido y muy feliz” por regresar al concurso, y consciente de que vuelve a ser novato: “A ver si consigo acoplarme a todo lo nuevo”.

Así afronta Moisés su nueva oportunidad en Pasapalabra: “Es una experiencia que pensaba que ya no iba a poder vivir”

Así afronta Moisés su nueva oportunidad en Pasapalabra: “Es una experiencia que pensaba que ya no iba a poder vivir”

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Alberto Mendo
Alberto Mendo
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Pasapalabra ha vivido un relevo inesperado entre los concursantes. Javier ha decidido abandonar el concurso “por motivos personales”, como ha explicado Roberto Leal. Ha sido la maña noticia de la tarde, pero ha estado acompañada de una buena como es el regreso de una de las grandes leyendas del programa: Moisés Laguardia.

Sorpresa en Pasapalabra: Javier abandona “por motivos personales”… ¡y regresa Moisés!

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Durante las pruebas se ha podido comprobar que quien tuvo, retuvo… y el alfareño ha demostrado que se mantiene en plena forma. Eso sí, antes de afrontar por primera vez un duelo en AlaZ, ha expresado su cierta sensación de principiante: “A ver si consigo acoplarme a todo lo nuevo”. Más allá de esta adaptación, ha expresado su plena motivación para disfrutar: “Es una experiencia que pensaba que ya no iba a poder vivir”.

“Muy agradecido y muy feliz” han sido las sensaciones que Moisés ha compartido ante la nueva etapa, que a él le habría gustado que llegara porque Javier o David se hubieran llevado el bote. Dadas las circunstancias, ha mandado un mensaje al ya exconcursante madrileño, al que ha descrito como “un jugador muy fuerte”. Lo mismo ha dicho sobre su nuevo rival antes de batirse en duelo con él. Para rematar el momento, el riojano ha rememorado a Javier Dávila: “Haré lo que pude”. ¡No te pierdas en el vídeo sus declaraciones!

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