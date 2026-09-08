El emotivo mensaje de David a Javier tras su adiós a Pasapalabra: “Es un amigo ya para siempre”

La decisión de Javier Alonso de abandonar Pasapalabra ha pillado por sorpresa a quien ha sido su compañero durante 108 programas. David ha reconocido lo que va a echarle de menos: “Recuerdo los primeros días, que yo llegué muy, muy nervioso, y él me ayudó en todo”. Además, ha dado la bienvenida a su nuevo rival: Moisés Laguardia.

“Como concursante ha sido el número 1, ha dejado el listón en lo más alto, se puede ir feliz y satisfecho con lo que ha hecho”, ha asegurado David sobre Javier. Aún más le ha elogiado como persona: “Ha sido el mejor compañero de viaje que he podido tener”. Entre las cualidades que ha destacado, ha señalado su generosidad, su humildad y “un punto de humor también maravilloso”.

Por eso, aunque su experiencia juntos en Pasapalabra ya haya terminado, el barcelonés ha asegurado: “Es un amigo ya para siempre”. ¡Revive este momento tan emotivo en el vídeo!

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