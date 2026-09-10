Macarena Ricardi, hija del hombre que fue condenado siendo inocente: "Yo conocía a mi padre, sabía que no lo había hecho"

Rafael Ricardi fue condenado por un delito que nunca cometió. En 1995, dos encapuchados abusaban sexualmente de una joven de 18 años que hizo una descripción que encajaba perfectamente con la de Rafael, pese a que las pruebas de ADN nunca fueron concluyentes y él sostuvo en todo momento que era inocente.

Condenado a 36 años de prisión, Rafael pasó los peores años de su vida hasta que tiempo después detienen a los verdaderos culpables, con los que sí que hay coincidencias de ADN. Fue entonces cuando, tras cumplir 13 años de prisión, quedó en libertad.

Su hija, Macarena Ricardi, que entonces tenía 10 años, siempre creyó que su padre era inocente. "En mi casa cayó como un jarro de agua fría, nadie se lo creía", afirma Macarena, "nunca hizo falta que él nos dijera que no lo había hecho".

Durante los años que su padre estuvo en prisión, Macarena creció sin él, aunque siempre echándole de menos. Y una vez que salió, Rafael no era el mismo: "Pasaron muchísimos años, tuvimos que volver a conocernos".

"Le hubiera reconfortado que la mujer que le señaló le pidiera perdón, pero también se entiende que era muy joven y una víctima", asegura Macarena.

El caso de Rafael fue un error que le costó tiempo y recuerdos, así como la infancia de una hija que, por suerte, siempre creyó en su inocencia. ¡No te pierdas su entrevista en el vídeo de arriba!

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