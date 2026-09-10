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18 de septiembre

“Me ha impactado muchísimo”: La Voz vuelve con más emoción que nunca

Nuevas voces llegan dispuestas a cumplir el sueño por el que llevan años luchando. Emoción, ilusión y mucho talento en el estreno de La Voz, el 18 de septiembre en Antena 3.

Lola índigo

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Celia Gil
Celia Gil
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Los sueños están a punto de volver a cumplirse sobre el escenario de La Voz. Nuevos talents llegan dispuestos a demostrar todo lo que llevan años preparando en una temporada cargada de emoción, ilusión y grandes voces. La Voz se estrena el 18 de septiembre en Antena 3.

“Crecí viendo La Voz y soñando con estar en este momento y ahora que lo tengo estoy en shock”, confiesa uno de los talents antes de enfrentarse a uno de los momentos más importantes de su vida.

Porque detrás de cada Audición hay mucho más que una canción: “Detrás de un minuto que vamos a escuchar hay años de preparación”, recuerda Mika.

Pablo López conoce bien todo lo que está en juego: “Ese nudo en el estómago solo se calma cuando pienso en todo lo que han luchado”. Una emoción que comparte Melendi: “La música es una carrera de fondo, hay que superar muchas etapas”.

“Hay talento, hay sueños, ilusión… un cúmulo de cosas que hacen que una persona pueda llegar”. Y las primeras voces ya están consiguiendo dejar sin palabras a los coaches: “¡Qué barbaridad!”, “Me ha impactado muchísimo”.

Historias, sueños y años de esfuerzo están a punto de encontrarse sobre un mismo escenario. Prepárate para emocionarte. Prepárate para triunfar. Vuelve La Voz.

Estreno el 18 de septiembre en Antena 3.

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