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Mejores momentos | 6 de noviembre

Ana Fernández, ‘culpable’ de no dejar jugar a Juli Fábregas: ¡pleno en Una de Cuatro!

La actriz se ha apropiado de la prueba y ni Moisés ha tenido que intervenir: ella sola ha logrado 28 segundos.

Ana Fernández, ‘culpable’ de no dejar jugar a Juli Fábregas: ¡pleno en Una de Cuatro!

Ana Fernández, ‘culpable’ de no dejar jugar a Juli Fábregas: ¡pleno en Una de Cuatro!

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Alberto Mendo
Alberto Mendo
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Se ha bromeado mucho con lo poco que Juli Fábregas ha tenido que intervenir en las pruebas durante esta visita a Pasapalabra. Moisés, al igual que ocurre con David y muchos concursantes, suele dejar los paneles resueltos, por lo que el turno no llega al último invitado del equipo. Sin embargo, esta vez la ‘culpable’ ha sido Ana Fernández: con un extraordinario pleno en Una de Cuatro.

La actriz ha comenzado la prueba, también la ha terminado, y sin cometer ni un fallo. Su primer cuarteto de opciones estaba formado por Raúl González, Nacho Duato, José Antonio Labordeta y Gonzalo Miró, famosos tan dispares como el resto que han ido surgiendo en el resto de la prueba. Todos los datos y curiosidades los ha acertado.

“¡Brava!”, ha elogiado Juli, aplaudiendo el gran mérito de su compañera. El actor se ha centrado en lo bien que ella lo ha hecho, restando cualquier importancia a la anécdota de no intervenir. No obstante, Roberto sí ha señalado: “Ahora sabemos por qué no le llega el balón a Juli”. Esta vez, ni le ha llegado a Moisés. Ana ha sumado 28 segundos. ¡Revívelo en el vídeo!

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