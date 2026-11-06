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La ruleta de la suerte noche: un plan de sábado donde los deseos se convierten en premios increíbles

La ruleta de la suerte noche vuelve el sábado a las 22 horas con un nuevo programa repleto de emoción, premios espectaculares y, por supuesto, muchísima diversión.

Laura Moure en La ruleta de la suerte noche

La ruleta de la suerte noche: un plan de sábado donde los deseos se convierten en premios increíbles

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Borja Tamayo
Publicado:

Los sábados, Jorge Fernández y Laura Moure lucen sus mejores galas para revolucionar su programa diario y convertirlo en una velada de lo más especial. Porque, cuando cae el sol, La ruleta de la suerte noche pone en juego los premios más espectaculares que pueden cambiar la vida de cualquiera de los concursantes.

El gajo especial con tres deseos, casillas que llegan hasta los 5.000€ o, por supuesto, el premio de 100.000€ son motivos más que suficientes como para no perderse estas noches de pura emoción. Todo ello con la mejor versión de la banda de música, también lista para elevar la apuesta y regalarnos un auténtico show en el plató.

¿Listo para un nuevo programa? No te pierdas La ruleta de la suerte noche, el sábado a las 22 horas en Antena 3.

Antena 3 » Programas » La ruleta de la suerte

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