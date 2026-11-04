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Mejores momentos | 4 de noviembre

El dato increíble de Moisés en Pasapalabra: fin a una racha de diez programas sin ganar

Roberto Leal ha dado esta asombrosa estadística, que refleja la mala racha que ha atravesado Moisés entre empates y derrotas.

El dato increíble de Moisés en Pasapalabra: fin a una racha de diez programas sin ganar

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Alberto Mendo
Alberto Mendo
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Las sensaciones no siempre reflejan toda la realidad. Moisés nunca ha dejado de competir a gran nivel, pero Roberto Leal ha dado un dato que revela un inesperado bache desde que regresó a Pasapalabra. Refleja una sequía de victorias mucho más larga de lo que parecía: “Llevabas diez programas sin pasar por el equipo naranja”.

En otras palabras, el concursante riojano acumulaba diez tardes consecutivas entre empates y derrotas, pero sin un triunfo. El registro sorprende por su nivel y porque durante ese periodo ha seguido ofreciendo actuaciones muy competitivas. La mejor explicación es que David ha sido aún mejor durante esta racha, una inercia que cambió en el pasado AlaZ.

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Moisés se ha tomado la circunstancia con filosofía. “Lo importante es que estaba en el equipo azul”, ha asegurado. Efectivamente, ha logrado resistir incluso dentro de una dinámica de crisis, mantenerse en la batalla y volver a ganar. ¡Dale al play!

Moisés maquilla un “fallo tonto” en AlaZ con 22 aciertos, pero se queda a merced de David

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