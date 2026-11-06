David España, presunto hijo de Jero, de Los Chichos: "Yo no he demandado por la herencia, ha sido por filiación"

La aparición de dos nuevos herederos de Jero, de Los Chichos, ha dado un giro inesperado al proceso judicial de David España para conseguir que se le reconozca legalmente como su hijo. El procedimiento, que tenía que resolverse esta semana, ha quedado aplazado después de conocerse que el cantante habría tenido otros dos hijos durante una relación extramatrimonial. Ambos estarían reconocidos legalmente y, además, recibirían parte de la herencia del artista.

Pese a este nuevo obstáculo en el proceso judicial, David España sigue dispuesto a luchar y no parece preocupado por la aparición de estos dos nuevos hermanos. Según cuenta, su prioridad es que se le reconozca, independientemente de que "crezca la familia".

Aunque tiene claro que seguirá adelante con su objetivo, denuncia que el juicio se haya paralizado, ya que no es un juicio por la herencia, sino simplemente por reconocimiento. "Yo no he demandado por la herencia, ha sido por filiación", asegura David.

David se ha mostrado ilusionado con la posibilidad de conocer a su supuesta familia. "No sé por qué mis hermanos no han querido reconocerme si saben que existo desde siempre", señala David. ¿Logrará que se le reconozca como hijo legítimo de Jero?