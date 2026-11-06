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¿Puede Pedro Sánchez remontar los sondeos? Los colaboradores de La Mesa analizan sus opciones

Los integrantes de La Mesa han debatido sobre las posibilidades del PSOE de revertir los resultados de las encuestas de cara a las próximas elecciones generales, mostrando opiniones muy diferentes sobre lo que puede ocurrir.

¿Puede Pedro Sánchez remontar los sondeos? Los colaboradores de La Mesa analizan sus opciones

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Cristina Pardo ha planteado en La Mesa una de las grandes incógnitas de cara a las próximas elecciones generales: ¿puede Pedro Sánchez darle la vuelta a los resultados que reflejan los sondeos? Vicente Vallés considera que los recientes accidentes ferroviarios pueden influir en el resultado electoral, aunque ha señalado que la situación de los trenes no será el único factor determinante.

Por su parte, Susana Díaz ha mostrado su deseo de que el Partido Socialista consiga mejorar sus perspectivas electorales. "Ojalá se revierta el resultado de los sondeos", ha asegurado. Sin embargo, la expresidenta andaluza ha pronosticado una participación baja y una campaña electoral "canalla".

Una visión diferente ha ofrecido Joan Guirado, que también considera que el accidente ferroviario de Urda tendrá consecuencias electorales. El periodista ha pronosticado que el PSOE obtendrá, como máximo, entre 110 y 115 escaños en las próximas elecciones generales.

Por último, Ramón Espinar ha cuestionado las encuestas, a las que ha definido como "una herramienta de propaganda". El exdirigente de Podemos ha defendido que habrá una participación elevada y ha augurado "un fin de ciclo en la extrema derecha global", mostrándose convencido de que la izquierda conseguirá gobernar.

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