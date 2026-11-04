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AlaZ | 4 de noviembre

Moisés maquilla un “fallo tonto” en AlaZ con 22 aciertos, pero se queda a merced de David

Incluso a pesar de ese error en la primera ronda, el concursante riojano ha sabido mantener la batalla muy igualada hasta un final lleno de tensión.

Moisés maquilla un “fallo tonto” en AlaZ con 22 aciertos, pero se queda a merced de David

Moisés maquilla un “fallo tonto” en AlaZ con 22 aciertos, pero se queda a merced de David

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Alberto Mendo
Alberto Mendo
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Moisés ha vuelto a vivir un AlaZ agridulce en AlaZ: un “fallo tanto” y, a la vez, su capacidad para sobreponerse a las dificultades. El suspense se ha mantenido hasta el final porque ese tropiezo le ha dejado a merced de David, teniendo en cuenta que el duelo ha transcurrido muy igualado.

El error de Moisés ha llegado en la O y quizá lo habría evitado de haberse detenido a contar el número de letras que tenía la palabra. “Que fallo más tonto”, ha comentado. No obstante, lejos de venirse abajo, ha sabido mantener la concentración mantenerse en la pelea, alcanzando finalmente los 22 aciertos.

Sin embargo, el error inicial seguía ahí. Aunque había logrado minimizar sus efectos con una gran remontada personal, todo dependía de lo que David hiciera en su último turno. El barcelonés, con 21 aciertos en ese momento, sólo necesitaba uno más para ganar, y ese objetivo siempre es más difícil de lo que parece. ¡Descubre el desenlace en el vídeo!

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