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AlaZ | 3 de noviembre

Moisés noquea a David en AlaZ al llegar a 23 aciertos y se lanza a por el bote de Pasapalabra

El concursante alfareño ha marcado el ritmo de esta prueba, que su rival no ha podido seguir al final, y ha puesto emoción al desenlace con un bote de 1.228.000 euros en juego.

Moisés noquea a David en AlaZ al llegar a 23 aciertos y se lanza a por el bote de Pasapalabra

Moisés noquea a David en AlaZ al llegar a 23 aciertos y se lanza a por el bote de Pasapalabra

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Alberto Mendo
Alberto Mendo
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Llama la atención la simbiosis que existe entre Moisés y David en Pasapalabra, capaces de protagonizar dos duelos seguidos muy parecidos pero cambiándose los roles. En el pasado AlaZ, David llegó a 23 aciertos y Moisés, con 21, busco infructuosamente una remontada desesperada. En este programa, el desenlace ha sido idéntico pero con los papeles inversos: el alfareño ha vivido un desenlace cómodo y el barcelonés, uno errático.

Moisés ha vuelto a comenzar la prueba, y cada vez se ha hecho más frecuente que juegue de la A la Z. Le sienta bien porque sus turnos son más largos y su ritmo es más constante. Su mejor racha ha sido de doce aciertos y ha completado su primera ronda con 21. Lo opuesto le ocurre a David compitiendo de la Z a la A, y esta vez ha ido siempre a rebufo de su rival.

Cuando Moisés se ha puesto con 22 aciertos, David se ha concentrado ante una remontada que parecía accesible. Sin embargo, ha fallado justo cuando iba a empatar por una vocal: ha dicho “colaño” y era “colaña”. A partir de ahí, ha encadenado fallos. En cambio, Moisés ha sentenciado con un acierto más y, ya certificada su victoria, incluso ha comprobado con tranquilidad sus opciones de ganar el bote de 1.228.000 euros. ¡Revívelo!

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