“No nos la sabemos”: Carla y Paula confían en su intuición en la ronda final, ¿será suficiente para ganar 25.000 euros?

Carla y Paula han aguantado la presión para llegar a la última ronda de Atrapa un millón. Tras mantener el millón en la primera pregunta, en la segunda tuvieron que dividir por primera vez, y desde entonces han ido perdiendo dinero poco a poco hasta plantarse al final con un solo fajo de billetes.

La última pregunta pone a las hermanas contra la espada y la pared. Una célula sanguínea tarda en recorrer todo el cuerpo y volver al corazón… ¿un minuto o una hora? Carla y Paula tiran de lógica y, aun sin saber al 100% la respuesta, deciden dejar el único fajo de billetes que atesoran en la opción de un minuto.

Sin alargar la agonía, Manel Fuentes resuelve la pregunta que determina si Carla y Paula se llevan 25.000 euros que quieren invertir en la construcción de un centro cultural en Castelldefels. ¿Será suficiente su intuición? ¡Haz clic en el vídeo y descubre el desenlace de las hermanas en Atrapa un millón!